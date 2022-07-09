القاهرة - ناهد إمام

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرص القيادة السياسية على إشراك المصريين بالخارج في صناعة القرار، بالتزامن مع الحوار الوطني، الذي تقوم به الدولة المصرية في الوقت الراهن، وأن الجمهورية الجديدة تستمع بوعي واهتمام لكل رأي بناء وكل اقتراح مخلص.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة مع عدد من ممثلي الجاليات والكيانات والنوادي المصرية بالخارج، من عدة دول، افتراضيا عبر تطبيق زووم، في إطار الاستعدادات لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده أغسطس المقبل، حيث تمت مناقشة أبرز الآراء والمقترحات حول محاور المؤتمر، وذلك في إطار لقاءات متتابعة مع ممثلي الكيانات والأفراد المسجلين لحضور المؤتمر.

وهنأت وزيرة الهجرة، في كلمتها، المصريين بالخارج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشددة على أن مصر حريصة على فتح الباب لأبنائها لنبني مستقبلنا بأنفسنا، حيث طلبت من الجاليات تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات لخدمة المصريين بالخارج، حتى تتم مشاركة هذه المقترحات والاستفادة منها.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه سيتم تنظيم لقاءات دورية مع باقي الجاليات والكيانات التي سجلت لحضور المؤتمر، مؤكدة أن المصريين بالخارج يمثلون القوى الناعمة التي تظهر وطنيتها في كل المحافل، مشيرة إلى أن مؤتمر الكيانات سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات الجاليات والمصريين بالخارج، والعمل على تنفيذها.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها بالتأكيد على أن المؤتمر سيشهد حلقات نقاشية موسعة، للرد على ما يعرضه المصريون بالخارج وسبل تنفيذ اقتراحاتهم، بهدف دعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب المتابعة الدورية مع الجاليات وتلقي اقتراحاتهم.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أن التسجيل للنسخة الحالية من المؤتمر يشهد إقبالا كبيرا من الجاليات المصرية بالخارج، ما يؤكد حرصهم على الإسهام في جهود التنمية المنتشرة في ربوع مصر، مؤكدا أن مشاركات المصريين بالخارج تمثل جزءا من استراتيجية الوزارة ومساعيها لتحقيق خطة الدولة.

وكشف عباس، عن عدد من محاور المؤتمر، والذي من المقرر أن يناقش الدور الثقافي وأهميته للمصريين بالخارج، وأهمية دعم النابغين، وكذلك الترويج لفعالياتنا ومبادراتنا الثقافية ومنها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، كما تناول أهمية التأمين على المصريين بالخارج، والحاجة للتوعية بأهمية الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي أطلقتها الوزارة في يناير 2022، بموجب بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين، سبتمبر 2021، وإتاحتها عبر الرابط: https://epti-egy.org/ep/

كما استعرض عباس، الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية، والتسهيلات المقدمة للمصريين بالخارج، وكذلك جهود التنسيق مع المؤسسات المعنية لتسهيل الاستثمار في البورصة المصرية، وتسهيل حركة التحويلات النقدية من الخارج.

ومن جهتهم، أشاد ممثلو الجاليات، بجهود وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بالوطن، وكذلك جهود التنمية والاستثمار في ربوع الوطن، مؤكدين حرصهم على الترويج لوثيقة التأمين للمصريين بالخارج، والتي تشمل نقل الجثامين، ليستفيد منها المشتركين في أوقات الكوارث، وهو ما كان مشكلة مؤرقة للجميع قبل إطلاق تلك الوثيقة.

واستعرض ممثلو الجاليات عددا من الملفات التي يحتاجون إلى إدراجها ضمن محاور المؤتمر، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، حيث تم الاتفاق على إدراج كل مقترحاتهم ضمن محاور المؤتمر، ومشاركة ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة للرد مباشرة على أسئلتهم.