زار الرئيس السوري بشار الأسد امس محطة رئيسية لتوليد الكهرباء وأخرى لضخ المياه في شمال سورية، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة معلنة لمحافظة حلب منذ اندلاع النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عاما.

وأورد حساب الرئاسة على تطبيق تليغرام أن الأسد زار محطة حلب الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد «إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها».

وقال الأسد للعاملين في المحطة في شريط ڤيديو نقلته الرئاسة إن «محافظة حلب وتحديدا المدينة عانت بشكل يختلف عما عانت منه كل المحافظات، ولا توجد مدينة كبرى عانت كما عانت مدينة حلب، لا في موضوع المياه ولا الكهرباء ولا الخدمات، ولا القذائف والدمار والإرهاب».

وأضاف: «من حق محافظة حلب ومدينة حلب أن تكون هي المستفيدة الأكبر من هذا الإنجاز» وهو إصلاح المحطة التي تعد من المحطات الرئيسية في سورية ومن شأن إعادة العمل بها أن يسهم في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.

وحضر الأسد أيضا إطلاق عمليات الضخ من محطة المياه في بلدة تل حاصل في ريف حلب الشرقي، والتي خرجت عن الخدمة في العام 2012 جراء النزاع.