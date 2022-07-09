تمكن حامل لقب ويمبلدون الصربي نوفاك جوكوفيتش من التأهل الى النهائي الرابع على التوالي له في بطولة ويمبلدون بفوزه على صاحب الأرض والجمهور كاميرون نوري بثلاث مجموعات لواحدة 6-2 3-6 2-6 4-6

‏ليضرب موعدًا ناريًا يوم الأحد القادم في النهائي مع الأسترالي كيريوس والذي تأهل للنهائي بعد انسحاب الإسباني رافاييل نادال بسبب الإصابة.



‏وبذلك يصل نوفاك جوكوفيتش للنهائي رقم 32 في بطولات الجراند سلام كأكثر اللاعبين تاريخيًا وصولًا للنهائي برصيد 32 نهائي.



كما أصبح جوكوفيتش ‏أول لاعب يتأهل لـثماني نهائيات في ثلاث بطولات جراند سلام مختلفة.