تمكن حامل لقب ويمبلدون الصربي نوفاك جوكوفيتش من التأهل الى النهائي الرابع على التوالي له في بطولة ويمبلدون بفوزه على صاحب الأرض والجمهور كاميرون نوري بثلاث مجموعات لواحدة 6-2 3-6 2-6 4-6
ليضرب موعدًا ناريًا يوم الأحد القادم في النهائي مع الأسترالي كيريوس والذي تأهل للنهائي بعد انسحاب الإسباني رافاييل نادال بسبب الإصابة.
وبذلك يصل نوفاك جوكوفيتش للنهائي رقم 32 في بطولات الجراند سلام كأكثر اللاعبين تاريخيًا وصولًا للنهائي برصيد 32 نهائي.
كما أصبح جوكوفيتش أول لاعب يتأهل لـثماني نهائيات في ثلاث بطولات جراند سلام مختلفة.