نددت دول العالم بأشد العبارات بعملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بالرصاص، واعربت عن تضامنها ودعمها لليابان في هذه الواقعة المؤلمة.

ودان رئيس الوزراء الباباني الحالي فوميو كيشيدا «بأشد العبارات» الهجوم معتبرا أنه «عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديموقراطية وعمل لا يغتفر».



وبعد إعلان وفاة آبي قال كيشيدا «كنت أصلي من أجل إنقاذ حياته، لكن على الرغم من ذلك أبلغت بوفاته. إنه أمر مؤسف. لا أجد الكلمات المناسبة. أقدم التعازي والصلاة الخالصة لروحه».



وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن إحساسه «بالصدمة والغضب والحزن العميق» إثر اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق الذي قتل بالرصاص أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي.



وأكد بايدن في بيان «هذه مأساة لليابان ولجميع من يعرفونه» مضيفا «تقف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه. أتقدم بتعازي العميقة لأسرته».



من جهته عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن «الأمل أن يتم التعاطي» مع القاتل الموقوف «بسرعة وصرامة».



بدوره، وصف الرئيس الاميركي الاسبق باراك أوباما آبي بأنه «صديقي وشريكي القديم» مضيفا أنه كان «مخلصا لبلده الذي خدمه، وللتحالف الاستثنائي بين الولايات المتحدة واليابان».



ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اغتيال آبي «الزعيم صاحب الرؤية». وأكد خلال لقائه نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا أن آبي «رفع العلاقات بين بلدينا والولايات المتحدة واليابان إلى أعلى المستويات ».

من جهته، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقتل شينزو آبي «خسارة لا تعوض».



وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى والدة شينزو آبي وأرملته، حسب بيان الكرملين «أتمنى لكم (...) الشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها». وأضاف أن «ذكريات جميلة لهذا الرجل الرائع ستبقى إلى الأبد في قلوب من عرفوه».



وأشاد الكرملين «برجل وطني عظيم»، معربا عن «تعازيه العميقة للشعب الياباني».



وفي سياق متصل، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق «عمل إجرامي غير مقبول». واضاف في بيان «أعبر عن التعاطف والتعازي لأسرته ولشعب اليابان في خسارة رئيس الوزراء والسياسي المحترم الأطول خدمة».



وأكدت الصين أنها «صدمت» للواقعة، وقال ان «رئيس الوزراء السابق آبي ساهم في تحسين وتطوير العلاقات الصينية اليابانية...».

واعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن «حزنه العميق» بعد هذه «الجريمة الفظيعة»، وقال «حظيت بشرف معرفته منذ اعوام وساتذكر دائما التزامه من اجل التعددية».



كما استنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة «القتل الجبان والوحشي» لآبي الذي وصفته بأنه «ديموقراطي عظيم ومدافع عن نظام عالمي متعدد الأطراف» شكل الاعتداء عليه «صدمة للعالم بأسره».



من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «لن أفهم أبدا القتل الوحشي لهذا الرجل العظيم. الأوروبيون يشاركون اليابان الحداد». واضاف أنه علم بوفاة السيد آبي «بأسف عميق».



واكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة أنه «صدم بعمق (...) للجريمة الدنيئة» التي يمثلها اغتيال آبي «المدافع عن الديموقراطية وصديقي وزميلي منذ سنوات».



وعبر عن«تعازيه الصادقة» لعائلته ولرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا و«لشعب اليابان» الحليف الأساسي للناتو مؤكدا أن الحلف «يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها فوميو كيشيدا».



ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه للشعب الياباني والحكومة بعد مقتل آبي معتبرا أن اليابان «خسرت رئيس وزراء عظيما».

وكتب ماكرون في تغريدة أن آبي «كرس حياته لبلاده وسعى من أجل الاستقرار في العالم».



من جهته، قال الرئيس السابق فرانسوا هولاند «هي خسارة ليس فقط لليابان ولكن أيضاً للمجتمع الدولي بأسره».



وقالت الملكة اليزابيث الثانية «عائلتي وانا نشعر بحزن عميق للوفاة المفاجئة والمأسوية لرئيس الوزراء السابق شينزو ابي».



وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ«القيادة العالمية» لرئيس الوزراء الياباني السابق. وقال إنه «حزين جدا على شينزو آبي»، مؤكدا أن «كثيرين سيتذكرون القيادة العالمية التي أظهرها في الأوقات الصعبة».



وأكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي في رسالة تعزية بوفاة شينزو آبي أن «إيطاليا مصدومة بالهجوم المروع الذي ضرب اليابان والنقاش الديموقراطي الحر فيها». وأشاد بآبي معتبرا أنه كان «بطلا عظيما في الحياة السياسية اليابانية والدولية في العقود الأخيرة بفضل روحه الابتكارية ورؤيته الإصلاحية».



وأكد تضامن إيطاليا «مع المقربين منه والحكومة والشعب الياباني بأكمله».



وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة أنه مصدوم وحزين، وقال إن «الهجوم المميت على شينزو آبي صدمني وسبب لي حزنا عميقا». وأضاف «أتعاطف مع عائلته وزميلي فوميو كيشيدا وأصدقائنا اليابانيين. نحن نقف إلى جانب اليابان في هذه الأوات الصعبة».



و قدمت وزارة الخارجية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي ولحكومة وشعب اليابان معربة عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياته.



وعبرت الخارجية السعودية في بيان عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها آبي كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة منوهة بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



واكدت الخارجية السعودية تضامن المملكة مع اليابان حكومة وشعبا.



كما قدمت التعازي إلى اليابان كل من: مصر والبحرين وتركيا والهند وتايلاند وماليزيا وستغافورة والفلبين واستراليا وغيرها.



وقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الجمعة برصاص معتد فتح النار عليه خلال تجمع انتخابي في نارا (غرب) في جريمة أثارت صدمة كبيرة في اليابان والخارج.



وأعلن ضابط كبير في الشرطة في منطقة نارا للصحافيين أن الرجل الذي يشتبه بأنه اغتال شينزو آبي يدعى تيتسويا ياماغامي وهو عاطل من العمل يبلغ 41 عاما، وأفادت الشرطة بأنه استخدم سلاحا يدوي الصنع.



واضاف «أقر المشتبه به بأنه كان حاقدا على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها»، بدون كشف مزيد من التفاصيل.



ونقل شينزو آبي (67 عاما) بسرعة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته بعد ساعات.



وقال الطبيب هيديتادا فوكوشيما الاستاذ في طب الطوارئ من مستشفى نارا الجامعي «نُقل شينزو آبي (إلى المستشفى) عند الساعة 12:20. كان القلب متوقفا لدى وصوله. حاول الأطباء إنعاشه، لكن للأسف توفي عند الساعة 17:03» (08:03 ت غ).



وقال الطبيب إن المسؤول السابق أصيب برصاصتين في العنق.



وبتأثر كبير اعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انه «رفع الصلوات لبقاء آبي على قيد الحياة».



واضاف كيشيدا الذي كان وزيرا للخارجية بين عامي 2012 و2017 «الكلمات تخونني. أقدم أحر التعازي واصلي لترقد روحه بسلام».



واكد كيشيدا إن الاستعدادات للانتخابات ستستمر وقال «علينا أن ندافع بشكل مطلق عن انتخابات حرة ونزيهة والتي هي أساس الديموقراطية ولن نستسلم للعنف أبدًا».



وكان رئيس الوزراء السابق البالغ 67 عامًا يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأحد عندما سمع أزيز رصاص.



وعلى الفور تم اعتقال مطلق النار ونزع سلاحه. وقال عدد من وسائل الإعلام اليابانية إن المشتبه به التحق في الماضي في «القوة البحرية للدفاع الذاتي» أي سلاح البحرية الياباني.



وداهمت عناصر من الشرطة اليابانية منزل رجل اعتُقل عقب إطلاق النار على شينزو آبي. وأظهرت مشاهد بثتها الهيئة عددا من عناصر الشرطة المزودين بالمعدات الواقية والحاملين الدروع وهم يدخلون مبنى قالت إنه منزل رجل اعتقل بعد الهجوم بشبهة محاولة القتل.



في صور بثتها الهيئة للحظة الهجوم، يبدو آبي واقفا على منصة ثم يسمع دوي انفجار قوي ويتصاعد دخان، بينما ينحني متفرجون متفاجئون وينبطح آخرون.



وقالت شابة كانت في مكان الحادث للمحطة نفسها إن آبي «كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه». واضافت أن «الطلقة الأولى بدت كأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان».



وتابعت «بعد الطلقة الثانية أحاط به اشخاص وقاموا بتدليك قلبه».



وقال مصدر في الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم لوكالة جيجي برس للأنباء إن آبي وقع أرضا وكان ينزف من رقبته.



وأكد مسؤولون محليون في الحزب أنهم لم يتلقوا أي تهديد قبل الهجوم وأن خطاب آبي أُعلن عنه مسبقا علنًا.



وكان آبي رئيس الوزراء الذي بقي في السلطة لأطول مدة في تاريخ البلاد. فقد شغل المنصب في 2006 لمدة عام، ثم من 2012 إلى 2020 عندما اضطر للاستقالة لأسباب صحية.