قام حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ضيوف الرحمن أدوا عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم السبت يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.



وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.



ومن جهة أخرى، فعّلت وزارة الصحة السعودية عددًا من الخدمات الطبية الافتراضية من خلال مستشفى الصحة الافتراضي، بهدف تقديم الخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق، وأكثرها فعالية خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.



وأوضحت الوزارة أن المستشفى الافتراضي قدم خدماته في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة، والمدينة المنورة، وجدة والطائف، ورُبطت العديد من الخدمات الطبية التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة، بهدف تقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما جهزت طواقم طبية متكاملة من المستشفى بإشراف عدد من الاستشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي: الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.

بدورها، أعلنت وزارة التجارة السعودية نجاح خطة الوزارة التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث شهد وفرة عالية في السلع والمواد التموينية من الوجبات الغذائية والخبز والمياه والألبان والعصائر والمرطبات المبردة التي يحتاجها الحجاج، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات أكثر من 18 مليون مادة وسلعة تموينية، تمثلت في أكثر من 311 ألف وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من 2.6 مليون عبوة مياه مبردة و6 ملايين عبوة من الألبان والعصائر، و2.3 مليون رغيف خبز بالإضافة إلى 7 ملايين عبوة مرطبات، وأكثر من 400 ألف عبوة مثلجات.



كما تشارك 120 فرقة تطوعية في المشاعر المقدسة ضمن البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الرابع عشر لهذا العام 1443 هـ الذي أطلقته الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية «درهم وقاية». وتقدم الفرق عددا من الخدمات الصحية الأساسية في الحج، مثل الإسعافات الأولية لضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري وإيقاف النزيف والإصابات.



وتواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، جهودها مع وزارة الصحة، من خلال الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث باشر أفراد الكشافة العمل مع الوزارة في مشعر عرفات من خلال مستشفيات عرفات العام، وجبل الرحمة، ونمرة، ولا زال عدد من الفرق الكشفية تقوم بدورها في تلك المستشفيات حتى ترحيل آخر مريض منها.