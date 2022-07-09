أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.

هذا، كما عبر سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات.



وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن بالغ شكره لسمو ولي العهد، على هذه المشاعر الأخوية الصادقة وأمنياته الطيبة، داعيا الله جل وعلا أن يجعل الكويت الشقيقة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (حفظهما الله ورعاهما)، بلد نماء ورخاء وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء باليمن والخير والبركات.