لجان وفرق البعثة تجول بين الحملات الكويتية للتأكد من سلامة حجاجنا ومتابعة كل شؤونهم صغيرها وكبيرها

الانتقال من «عرفات» إلى «مزدلفة» كان سلساً واتسمت تحركات ضيوف الرحمن بانسيابية

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي اليوم الجمعة نجاح عملية نفرة حجاج الكويت من (عرفات) إلى (مزدلفة) من دون حدوث ما يعكر صفو الأجواء الإيمانية التي يعيشونها كما أنهم جميعا يتمتعون بصحة جيدة.

وتقدم عمادي في تصريح بالتهنئة للقيادة السياسية في البلاد وللشعب الكويتي بهذا النجاح.



وقال عمادي إن جميع حجاج الكويت توافدوا بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم.



وأضاف «إننا نحمد الله عز وجل على أداء هذا الركن العظيم ونحن جميعا سواء في بعثة الحج أو الحملات الكويتية بصحة جيدة ولم يحدث، والحمد لله، ما يعكر صفو هذه الأجواء الإيمانية وكل ذلك بفضل من الله عز وجل».



وأوضح عمادي «أن لجان وفرق البعثة تجول بين الحملات الكويتية للتأكد من سلامة جميع الحجاج ومن أجل متابعة كل أمورهم وشؤونهم صغيرها وكبيرها» معتبرا أن النجاح الذي تحقق لم يأت بسهولة وإنما بفضل جهود جميع فرق ولجان بعثة الحج الكويتية ممثلة في وزارات وهيئات الدولة الذين كانوا يعملون ليل نهار ومن دون كلل أو ملل.



وشدد على أن العمل من أجل هذه الأيام المعدودة استمر شهورا عدة بالتعاون مع أصحاب الحملات «الذين وضعوا أيديهم معنا وساهموا بتحقيق هذا النجاح الذي كنا ننتظره ونتوقعه أيضا نظرا للخبرة الواسعة التي تتمتع بها الحملات الكويتية والسمعة الكبيرة التي تحظى بها بين مثيلاتها في دول العالم الإسلامي» مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد عمل شاق ومضن وجهد كبير.



ولفت إلى أن الانتقال من (عرفات) إلى (مزدلفة) كان سلسا واتسمت تحركات ضيوف الرحمن بانسيابية وتم ذلك باستخدام قطار المشاعر والحافلات مؤكدا أن التنظيم المروري والانتشار الأمني علاوة على المتطوعين من الشباب السعودي من الذكور والإناث عوامل ساهمت في نجاح عملية النفرة بسهولة كبيرة ومن دون وجود مشاكل أو عوائق سائلا المولى أن يجزيهم خيرا ويجعل ذلك في ميزان أعمالهم يوم القيامة.