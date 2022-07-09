قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أمس الجمعة، إنه ألغى اتفاقه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، مضيفا أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة ستة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

كان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يرد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.