تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

أعرب فيه سموه عن خالص تهانيه المقرونة بصادق المشاعر الأخوية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك مبتهلا إلى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.