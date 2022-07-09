من العادات التي ارتبطت في أذهان الكثيرين بالعيد زيارة القبور، حيث يحرص عليها البعض صباحا عقب صلاة العيد مباشرة في لمسة وفاء لمن غادرنا من الأحباب.

وبعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها عادت المقابر لاستقبال الأسر الذين يزورون أمواتهم الذين فقدوهم من أهلهم وأحبتهم، حتى يدعوا لهم بالرحمة والمغفرة ويستذكرون ما جمعهم من ذكريات طيبة.

«الأنباء» رصدت توافد الزائرين إلى المقابر حيث الدعاء والترحم على أحباء لهم فقدوهم حيث الكل كان يترحم بطريقته الخاصة فمنهم من يقرأ القرآن والآخر يقوم بالدعاء، مؤكدين ان هذا الفعل نوع للتعبير عن الوفاء والاشتياق.