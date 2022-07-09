بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية:

يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية أن أرفع لمقام سموكم الكريم أحر التهاني وأصدق المباركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك رافعين أكف الضراعة للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وكل المناسبات وسموكم ينعم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

سيدي:

إن أبناءك وبناتك منتسبي وزارة الداخلية سيظلون بعون الله على العهد باقون حصنا منيعا لكل من يحاول العبث والمساس بأمن واستقرار وطننا العزيز، متسلحين بالعلم لأداء مهامهم الأمنية على أكمل وجه، حريصون على احترام القانون وتطبيقه على الجميع، لينعم كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان.

حفظ الله سموكم من كل سوء ومكروه، وأحاطكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموكم الحكيمة والرشيدة.

وكل عام وأنتم بخير.