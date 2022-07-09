بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية:

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية يسعدني أن أرفع لمقام سموكم الكريم أطيب التهاني وأصدق المباركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يعيد المناسبات كلها وسموكم ينعم بموفور الصحة وتمام العافية.

سيدي:

سوف يظل أبناؤك وبناتك منتسبو وزارة الداخلية على العهد باقون باذلين الغالي والنفيس لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا العزيز ليبقى كما عهده الجميع دار أمن وأمان وسلم وسلام.

حفظ الله سموكم من كل سوء ومكروه، وأحاطكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم حفظكما الله ورعاكما.

وكل عام وأنتم بخير.