التغطية الأمنية شملت مداخل ومخارج وأمام المساجد والمصليات حيث أدى المصلون صلاة العيد

الدوريات الامنية والمرورية انتشرت أمام المسالخ وعلى كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليها

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية أنه ضمن الخطة الامنية للوزارة التي تنفذها خلال عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف، قامت القطاعات الميدانية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية بتنفيذ الاجراءات الامنية في تأمين المساجد والمصليات وتنظيم المسالخ.

وشملت التغطية الأمنية مداخل ومخارج وأمام المساجد والمصليات التي تشهد صلاة العيد، وتوفير العناصر الأمنية اللازمة في محيطها، وتنظيم حركة السير وتخفيف الإزدحام المروري في الطرق المؤدية للمساجد والمصليات لأداء صلاة العيد بما يبعث على الطمأنينة في نفوس المصلين.

كما انتشرت الدوريات الامنية والمرورية امام المسالخ وعلى كافة الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي الى المسالخ وذلك لتسهيل حركة السير والتعامل الفوري مع اي اختناقات مرورية مشيرة إلى أنه كان هناك تنسيق على مدار الساعة بين مديريات الأمن والقطاعات الميدانية المعنية في تنفيذ الخطة الأمنية طيلة أيام العيد، وتغطي كافة محافظات ومناطق البلاد.

وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن الذين يبذلون أقصى جهد في حفظ الامن والاستقرار، مؤكدة على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون والمقيمون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار