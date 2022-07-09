فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة، على ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع.

وقال المصدر إن «الرئيس نقل إلى مكان آمن» مضيفا ان الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وأعلنت السلطات السريلانكية امس فرض حظر تجول إلى أجل غير مسمى في العاصمة كولومبو وضواحيها عشية مسيرة مقررة للمطالبة برحيل راجاباكسا.

وقال قائد الشرطة تشاندانا ويكراماراتن إن كولومبو وضواحيها ستخضع لحظر تجول شامل من الساعة 15،30 ت غ حتى إشعار آخر، وحض السكان على البقاء في منازلهم.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تدفق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة على العاصمة قبيل مسيرة للضغط على راجاباكسا للاستقالة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

ونقل آلاف الجنود إلى كولومبو في وقت سابق لدعم الشرطة التي تحرس المقر الرسمي لراجاباكسا الذي تعهد محتجون باقتحامه.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس «انطلقت عملية شارك فيها نحو 20 الف جندي وشرطي»، مضيفا «نأمل ألا تتحول احتجاجات الغد إلى أعمال عنف».

ولفت الى أنه تم استدعاء مزيد من القوات إلى العاصمة من الأقاليم بعد أن رفض ثلاثة قضاة على الأقل حظر احتجاجات.