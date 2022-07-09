توافد ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها تابعت تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الطوابق الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توافر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

ورصدت الوكالة الجهود التي يبذلها رجال الأمن وأفراد الكشافة في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرا في الحركة.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، مساء يوم أمس الجمعة، من بعد غروب شمس يوم عرفة وحتى ساعات الفجر الأخيرة من يوم العيد، بالتكامل بين جهود جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة الحج للعام الجاري 1443ه.

وأوضحت الوزارة أن عملية التفويج إلى مزدلفة تمت وفقا للخطة والجداول المحددة مسبقا، وتم تطبيقها في مواعيدها المجدولة من بداية الساعة السابعة مساء، وبلغ عدد الحافلات المستخدمة في التصعيد من مشعر عرفات 6372 حافلة، فيما تم نقل نحو 200 ألف حاج عبر قطار المشاعر، وبلغت نسبة التفويج لكافة الحجاج 100%، والتي استمرت إلى قبل منتصف الليل.