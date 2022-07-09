«هيئة الغذاء»: ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة لضمان سلامتها

المسلخ يعوض المضحي بذبيحة أخرى في حال إتلافها لأسباب صحية

عاطف رمضان

شهد مسلخ العاصمة التابع لشركة نقل وتجارة المواشي في منطقة الري إقبالا كبيرا اليوم من المواطنين والمقيمين منذ الساعة السادسة صباحا. وحسب مصادر لـ «الأنباء» انه خلال الساعات الثلاث الاولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك سلم المسلخ 800 أضحية من الغنم العربي وان المسلخ بدأ توزيع الغنم الاسترالي الساعة 11 صباحا.

وتوقعت المصادر ان يبلغ عدد الاضاحي التي يقوم بذبحها المسلخ مع نهاية اليوم الاول من العيد 3 آلاف أضحية تقريبا، وان يبلغ اجمالي عدد الاضاحي التي يتم ذبحها في المسلخ خلال أيام العيد كلها 6 آلاف أضحية تقريبا.

ويستقبل مسلخ العاصمة المضحين لذبح الاضاحي حتى رابع أيام العيد من الساحة الـ 6 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

تنظيم جيد

«الأنباء» أجرت لقاءات مع مسؤول من الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي تحدث عن اجراءات السلامة للاضاحي ودور الهيئة في الكشف عن الاضحية قبل وبعد ذبحها والنصائح الواجب اتباعها من قبل المضحين، كما تحدث ايضا عدد من المضحين الذين أشادوا بمستوى التنظيم من قبل القائمين على مسلخ العاصمة وفيما يلي التفاصيل.

في هذا الإطار، قال د.محمد آدم من التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ان فريقا من الهيئة تواجد في مسلخ العاصمة لفحص الاضاحي قبل ذبحها للتأكد من سلامتها من الامراض وصلاحيتها للاستعمال الآدمي.

ونصح آدم المستهلكين بأن يذبحوا الاضاحي في المسالخ المعتمدة لوجود رقابة صحية عليها من قبل اطباء بيطريين مختصين باللحوم، مشيرا الى ان ذبح الاضاحي يجب ان يكون داخل المسلخ.

ولفت الى انه في حال اكتشاف أمراض في الأضاحي يتم اتلافها ويحصل صاحب الذبيحة على اشعار اتلاف.

وعن التعامل مع الحالات المرضية للذبائح افاد آدم بانه قد يكون هناك ارتفاع في درجة حرارة الاضحية مما يؤدي الى اتلافها، وان المختص هو من بإمكانه معرفة اذا كانت الاضحية صالحة للاستعمال الادمي أم لا.

من جانبه، أشاد خالد المري «أبو علي» بالتنظيم في مسلخ العاصمة، داعيا إلى زيادة عدد المقاعد حتى تتناسب مع الاقبال الكبير من قبل المضحين خاصة في الساعات الاولى من العيد.

من جانبه، أشاد طلال الشمري بالتنظيم من قبل مسلخ العاصمة، مشيرا الى ان المسلخ شهد اقبالا كبيرا منذ الساعات الاولى من العيد، وان عملية التنظيم والارقام ساهمت في سهولة عمليات دخول وخروج المضحين من صالة الانتظار.

بدوره، قال يوسف الحماد ان التنظيم جيد وصالة الانتظار تستوعب اعداد كبيرة من المضحين، لكن أرقام الانتظار كبيرة، ناصحا بان تكون الاضحية في اليوم الثاني او الثالث لتجنب الاوقات التي تشهد ازدحاما.

اما سمير محمد السقال فقد اكد ان مسلخ العاصمة شهد اقبالا كبيرا في الساعات الاولى من اول ايام العيد وان مواقف السيارات كانت مزدحمة، مشيرا الى ان صالة الانتظار منظمة وان المسلخ يعمل بالطاقة القصوى.

ونصح المضحين بعدم الذبح في اليوم الاول وان التواجد في المسلخ ثاني يوم قد يسهل على المضحين ويجنبهم الازدحامات وطول فترة الانتظار.

من جهة اخرى، افاد بسام الصالح بان شركة تجارة ونقل المواشي سمعتها طيبة وان المسؤولين في الشركة يبذلون جهودا واضحة في عمليات التنظيم وان مسلخ العاصمة يستوعب عددا كبيرا من الاضاحي، ناصحا بالتواجد داخل المسلخ ثاني وثالث ايام عيد الاضحى المبارك للابتعاد عن الازدحام.

وقال عبدالرحمن العبيد ان التنظيم جيد هذه السنة، مشيرا الى انه كالعادة في اول ايام العيد يكون هناك ازدحام على الاضاحي، مشيرا الى انه بالرغم من الاقبال المتزايد الا انه من الملاحظ خروج عدد كبير من اصحاب الاضاحي من صالة المسلخ ومعهم الاضحية مذبوحة وجاهزة.