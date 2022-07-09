تستحوذ بطولة ويمبلدون على مكانة كبيرة بين عشاق رياضة التنس، وهي إحدى البطولات الأربع الكبرى في عالم الكرة الصفراء "جراند سلام."

وتقام منافسات بطولة ويمبلدون كل عام على الملاعب العشبية، ويترقب العالم العربي تحديدا هذا الموسم، إنجازا فريدا من نوعه على يد النجمة التونسية أنس جابر التي ستلتقي اليوم في نهائي البطولة مع الكازاخية إيلينا ريباكينا.

وكشف الموقع الرسمي لبطولة ويمبلدون 2022، عن قيمة الجوائز المالية للنسخة الحالية حيث سيحصل البطل المتوج باللقب على مليوني دولار، مقابل 1.050 مليون من نصيب الوصيف.

أما الخاسران في الدور نصف النهائي فيحصلان على 535 ألف دولار، مقابل 310 آلاف للخاسر في دور الثمانية، و190 ألفا للخاسر من الدور الرابع.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 40.35 مليون جنيه إسترليني (47 مليون يورو)، بزيادة أكثر من 11% عن نسخة العام الماضي التي أقيمت بحضور جماهيري محدود بسبب إجراءات مكافحة فيروس كوفيد-19.

وألغيت نسخة 2020 بسبب الفيروس، ومقارنة بنسخة عام 2019 بلغت الزيادة في الجوائز المالية 5.4%.

وبعد القرار المثير للجدل عدم احتساب نقاط البطولة هذا العام والذي اتخذته رابطتا المحترفين والمحترفات بعد قرار المنظمين استبعاد اللاعبين الروس والبيلاروس، كان بعض المراقبين يخشون أن يتم تقليص الجوائز المالية.