قالت باتريشيا ياتيس الرئيسة التنفيذية لهيئة السياحة في بريطانيا، إن السائح الخليجي يأتي في المرتبةِ الثانية عالميا بعد السائح الأمريكي من ناحية الإنفاق.

وأضافت - حسبما نقلت "العربية نت" قائلة: "الزائرون الخليجيون في غاية الأهمية بالنسبة للمملكة المتحدة لأنهم ينفقون مبالغ كبيرة".

وكشفت عن زيارة 1.2 مليون سائح خليجي بريطانيا عام 2019 حيث أنفقوا 2.6 مليار جنيه، مبينة أن السائح الخليجي يمضي فترات أطول من غيرِه في بريطانيا تصل في المتوسط إلى 12 ليلة مقارنة بـ 7 ليال كمتوسط للسائحين الآخرين.

وقالت إن متوسط إنفاق السائح الخليجي يتجاوز 2150 جنيها إسترلينيا أي ثلاثةُ أضعاف ما ينفقه السياح الآخرون.

وأضافت أن خطوة بريطانيا لإعفاء الخليجيين من تأشيرات الدخول دليل واضح على مدى تثمين بريطانيا للزائرين من الخليج وأهمية السائح الخليجي لبريطانيا ومدى رغبتها في قدومهم، حيث تسعى لتسهيل عملية الزيارة بأكبر قدر ممكن.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" أعلنت الحكومة البريطانية شهر يونيو الماضي أنه سيتم إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول اعتباراً من عام 2023.

وأعلنت بريطانيا شهر مايو الماضي عن إجراء تحسينات في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين تتضمن إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء بالتأشيرة الإلكترونية.