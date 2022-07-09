أغلقت بورصة وول ستريت دون تغير يذكر، أمس الجمعة، بعد جلسة متقلبة، حيث حاول المستثمرون تقييم كيف سيؤثر تقرير الوظائف القوي على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي وخططه لرفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من الأداء المتقلب، الجمعة، فقد أنهت المؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأسبوع على ارتفاع قوي، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات وزارة العمل التي تحظى بمتابعة وثيقة، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 372 ألف وظيفة في يونيو، مقارنة مع توقعات بزيادة 268 ألف وظيفة، في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين.

وأظهر التقرير أيضا أن معدل البطالة ظل بالقرب من مستوياته المنخفضة قبل انتشار الجائحة عند 3.6%، كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.3% بعد أن ارتفع 0.4% في مايو.