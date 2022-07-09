أعلن الفنان وائل جسار، عن اعتزامه طرح أغنية جديدة قريبا بعنوان :"أنا مش مصدق"، وذلك بعد طرحه مؤخرا أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأغنية "ولا في الأحلام" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

وروج وائل جسار لأغنيته الجديدة- عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- قائلا:" بعد طول انتظار.. قريبا جدا، طرح "أنا مش مصدق" جديدي".

من جهة أخرى، يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم الأحد الموافق 10 يوليو الجاري "ثاني أيام عيد الأضحى المبارك"، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المميزة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة الصيف وعيد الأضحى