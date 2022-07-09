أعلن المسؤولون عن بطولة العالم للفورمولا واحد رفع سقف الميزانية المفروض على الحظائر هذا العام، في مواجهة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتضخم.

وأفادت شركة ليبرتي ميديا الأميركية مالكة الحقوق التجارية للفئة الاولى والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في بيان صحافي بأنه "بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، قدّم الاتحاد الدولي للسيارات اقتراحاً إلى اللجنة (فورمولا واحد) تمت الموافقة عليه بالأغلبية المطلوبة، بدعم من +فيا+ والفورمولا واحد و9 فرق (من أصل 10)".

واشتعل الجدال في "بادوك" الفورمولا واحد منذ عدة أسابيع حول ما اذا يجب رفع سقف الإنفاق أم لا في مواجهة التضخم؟

وبينما دافعت "الفرق الكبرى"، مرسيدس وفيراري وريد بول، التي تأثرت بشكل خاص باعتماد نظام سقف الميزانية في عام 2020، عن هذا الإجراء، وقف العديد من الفرق مثل ألبين أو ألفا روميو ضد أي تعديل.

دافع الروماني-الاميركي أوتمار زافناور مدير ألبين عن قرار تحديد الميزانية في أيار/مايو، قائلاً "عندما تكون هناك إرادة، توجد طريقة. لقد وضعنا سقفاً للميزانية، ويجب أن نلتزم به".

غير أن "فيا" قرر رفع سقف الميزانية 3.1 في المئة في عام 2022.

وتابع البيان "يعترف الاقتراح بالزيادة غير المتوقعة في التكاليف التي تكبدتها الفرق في عام 2022، مما يسمح بالمؤشرات بمعدل محدود يبلغ 3.1 في المئة (والذي يأخذ في الاعتبار عتبة التضخم الأولية البالغة 3 في المئة الثابتة بالفعل في النظام) والسماح برسملة هذا المعدل من عام 2023"