أعلنت منصة (ميتا) أنها ستبدأ في طرح حسابات في أغسطس 2022 تسمح للأشخاص تسجيل الدخول إلى نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بهم والتي لا تتطلب حسابًا على منصة فيسبوك.

وأوضحت ميتا - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أنه بمجرد إنشاء حساب على ميتا Meta ، سيحتاج المستخدم أيضًا إلى إنشاء ملف تعريف Meta Horizon - وهو ملفك الشخصي الاجتماعي في VR.

ويتيح الحساب التحكم في ما يمكن للأشخاص رؤيته عندما يشاهدون ملفك الشخصي في Meta Horizon ، مع إتاحة ثلاثة خيارات للخصوصية: مفتوحة للجميع ، والأصدقاء والعائلة ، والشخص ذاته