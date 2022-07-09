قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة عدد من مراكز الإطفاء في المنطقة الجنوبية ، ونقل الفريق المكراد تهنئة القيادة السياسية المتمثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ،حفظهم الله ورعاهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما نقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لما يقومون به من جهود ومهام جسام تنصب في حماية أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.

واستهل الفريق المكراد جولته في مركز النويصيب للإطفاء وانتقل الى مركزي الخيران والزور للإطفاء وكان في استقباله مدير ادارة إطفاء المراكز الجنوبية العقيد ثامر بدر ناصر ومن ثم انتقل الى مركز المهلب للإطفاء والانقاذ البحري وكان في استقباله مدير ادارة الإطفاء والانقاذ البحري العقيد بدر فالح سيف ، حيث قدم لرجال الإطفاء التهنئة بعيد الاضحي المبارك وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهوزية التامة التي يتمتع بها رجال قوة الإطفاء العام للقيام بواجباتهم المناطة فيهم بكل تفان واخلاص.

رافق الفريق خالد المكراد بالزيارة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم.