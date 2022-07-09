طرح النجم الكبير عمرو دياب البوستر الدعائي لأغنية جديدة بعنوان "من ستة لتسعة" التي سيطرحها قريبًا عبر أحد تطبيقات الأغاني الخاصة.

وكان عمرو دياب قد طرح برومو لعدد من أغنياته الجديدة والذي ضم أسماء ثلاثة أغاني هي "ناس حلوة" و"وزير السعادة"، بالإضافة إلى أغنية "ب و ح و ب و ك" والتي أثار اسمها جدلاً كبيرًا بين جمهوره.

وتصدر هاشتاج عمرو دياب وزير السعادة تريند موقع تويتر بعد ساعة واحدة من طرح البرومو الجديد لثلاثة أغنيات سيطرحها خلال الفترة القادمة عبر تطبيق أنغامي.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرًا بأغنيته "اللوك الجديدة".

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري.