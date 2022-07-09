تلقت سيمون بايلز، نجمة الجمباز، وسام الحرية الرئاسي من جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أصغر من يحصل على هذا التكريم بين الأحياء.

وتعد بايلز أشهر لاعب جمباز أمريكية، حيث حصلت على 32 ميدالية أولمبية وعالمية، كما أنها كانت من المدافعين عن ضحايا الصحة العقلية وأقر بايدن بإنجازاتها داخل وخارج صالة الألعاب، حيث منح اللاعبة البالغة 25 عاما ميدالية أخرى.

وقال بايدن :"عندما نشاهدها وهي تنافس، نشاهد قوة لا يوجد لها مثيل، وتصميم ورشاقة وجرأة".

وأضاف :"إنها رائدة ومثال يحتذى به، عندما تقف على منصة التتويج، نرى ماهي عليه : الشجاعة المطلقة لتحويل الألم الشخصي لهدف أسمى، للوقوف والتحدث عن هؤلاء الذين لا يمكنهم التحدث عن أنفسهم".

وأردف :"اليوم، تضيف ميدالية أخرى لميدالياتها الـ32 - لا أعلم إذا كنت ستتمكنين من إيجاد مكانا لها".

وفي نفس الحفل، أصبحت ميجان رابيوني أول لاعبة كرة قدم تتلقى أعلى جائزة مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت رابيوني بلقبين لكأس العالم وميدالية ذهبية في الأولمبياد، كما أنها كانت شخصية بارزه بسبب نشاطاتها.