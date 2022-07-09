قال برنامج الغذاء العالمي إن واحدة من كل ثلاث أسر في أوكرانيا تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وإن الرقم يرتفع إلى واحدة من كل اثنتين في بعض مناطق الشرق والجنوب.

ولفت المتحدث باسم البرنامج تومسون فيري -في مؤتمر صحفي إلى أن المنظمة وسعت نطاق مساعداتها عبر توزيع المواد الغذائية أو النقد في أوكرانيا لتصل إلى 2.6 مليون شخص في يونيو الماضي، كما أنها تواصل العمل مع الشركاء للوصول إلى المناطق القريبة من الخطوط الأمامية حيث يمنع القتال السكان في هذه المناطق وخاصة كبار السن والعائلات التي لديها أطفال من الحصول على الطعام.

وأكد أن برنامج الغذاء العالمي يشتري أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية داخل أوكرانيا لدعم الاقتصاد المحلي، كما يدعم الأشخاص بالمال أينما كان هناك وصول للبنوك وحيث تعمل الأسواق ليتخذ المستفيدون قراراتهم بأنفسهم، ونوه إلى أن المنظمة الدولية حولت 140 مليون دولار نقدا وفي صورة قسائم لما يقرب من 1.9 مليون شخص منذ أبريل الماضي حيث يتلقى المستفيدون نقودهم في غضون 72 ساعة من التسجيل وبحيث يتم ضخ كل دولار يتم انفاقه مباشرة في الاقتصاد المحلي .

وأوضح أن ما يقارب 925 ألف شخص حصلوا في يونيو الماضي على مساعدات نقدية بقيمة 66.5 مليون دولار، وأن النازحين يتلقون 75 دولارا لكل فرد لما يصل الى ثلاثة أشخاص لكل أسرة، ولفت إلى أنه ما يزال من الصعب تأمين الوصول الكافي للوقود وبما يؤثر سلبا على عمل برنامج الغذاء العالمي في أوكرانيا.

وفي شأن آخر، أكد المتحدث الأممي أنه يتم حاليا إجراء الجولة الثانية من التحويلات النقدية لنحو 15 الف أسرة مولدوفية تستضيف لاجئين من أوكرانيا لمساعدتهم على تخفيف عبء التكاليف الإضافية للغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، وقال إن الجولة الثالثة للتحويلات مقررة فى يوليو الجاري حيث يخطط البرنامج الأممي لأربعة جولات من التحويلات بحسب توافر التمويل.