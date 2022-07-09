ذكر متحدث باسم شركة "تويتر" أن الشركة سرحت 30 بالمائة من موظفي فريق اكتساب المواهب، وذلك بعد شهرين من إعلان تجميد التوظيف على مستوى الشركة.

وقال المتحدث - وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني - إن الموظفين سيحصلون على حزم إنهاء الخدمة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة ترتيب أولويات طاقم التوظيف المتبقي، في ظل سياسة تجميد عمليات التوظيف.

وذكر الموقع التقني أن المنصة الاجتماعية وجدت نفسها في فترة اقتصادية غير مستقرة، إذ تشير التقديرات إلى أنه تم تسريح أكثر من 30 ألف عامل تقني خلال الشهرين الماضيين، موضحا أن الشركات المالكة لمنصات تواصل أخرى مثل "ميتا" وسناب"، اتخذت إجراءات مشابهة لإدارة نفقاتهم.