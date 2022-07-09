حققت أغنية المطرب أحمد سعد "وسع وسع" مشاهدات وتفاعلا من المتابعين،

وواصل أحمد سعد الترويج لأغنيته، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بتحديث صورة ملفه الشخصي على (فيسبوك) ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر بعض كلمات الأغنية.

وطرح أحمد سعد الأغنية - مساء الأربعاء الماضي - عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي من ألحانه وكلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كلوبيكس .

ويطغى على كليب الأغنية، التي يغلب عليه الحركات الراقصة، الألوان الشبابية المبهجة، حيث يظهر سعد بزي ملون وشعر أبيض.

وكان سعد قد أدى أغنية تتر مسلسل "توبة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهي كلمات هشام الجخ وألحان تاكي وأحمد سعد، وتوزيع تاكي.