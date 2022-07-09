حذر المعهد الدولى للتمويل - ومقره واشنطن - من تداعيات استمرار حالة المواجهة بين الولايات المتحدة و الصين و استمرار الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد العالمى ، وقال المعهد فى تقرير له ان استمرار هذا الموضع ينذر بسقوط الاقتصاد العالمى فى حالة من " الكساد العميق " ونمو لايتجاوز " الصفر المئوى " لاقتصاد العالم خلال العام الجاري.

وقال تقرير المعهد الدولي للتمويل - الذي تأسس منذ قرابة نصف قرن - إن حالة الكساد الاقتصادي التي تشهدها الاقتصاديات الأوروبية حاليا ليست إلا نتاجا لحالة التربص السياسي والاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين وهو ما حذر منه خبراء المعهد فى تقارير سابقة مشيرين الى احتمالية ان يصاحب هذا الكساد الاوروبى حالة من التضخم الممتد فى اسواقه نتيجة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية ، وهى الحرب التى جاءت فى وقت بدأ الاقتصاد العالمى المنهك التقاط انفاسه من تداعيات جائحة كورونا .

ويعد المعهد الدولى للتمويل هو منظمة تشارك فى عضويتها 70 دولة و يعمل بها 450 خبيرا وباحثا ومحللا ماليا بهدف دعم صناعة التمويل و ادارة المخاطر المالية المتصلة بذلك من خلال تحليل المخاطر و اعداد التقارير التنبؤية بأوضاع الاقتصاد العالمي.

كما يضم المعهد فى تشكيل عضويته وأمانته العامة والتنفيذية مساهميبن من بنوك و مؤسسات مالية و بورصات وبيوت خبرة كبرى على مستوى العالم و خبراء فى صناديق التمويل السيادية و بنوك مركزية .

وكان المعهد الدولى للتمويل قد توقع فى تقرير له قبل ستة أشهر نموا " صفريا " للاقتصاد العالمى بحلول نهاية العام الجاري وذلك استنادا الى تقارير اداء الاقتصاد الامريكى خلال العام المنصرم وسياسات التضييق المالى الامريكية الراهنة و ارتفاع العائد على عمليات الرهن العقارى فى الاسواق الامريكية لمعدلات هى الاعلى منذ 15 عاما .

و جاء فى التقرير انه ليس من المتوقع ان يحدث الاقتصاد الصينى تحفيزا ذا بال للاقتصاد العالمى فى المرحلة و ذلك على ضوء المعلومات الاخيرة التى كشفت عن عودة فيروس كورونا مجددا الى التفشى فى بعض مناطقها .

وقال روبين بروكس كبير الباحثين الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى ان التباطؤ السريع لمعدلات نمو الاقتصاد الامريكى يدفع حاليا باتجاه توقع نمو " صفريا " للاقتصاد العالمى و انه فى حالة استمرار هذا الوضع فقد يشهد الاقتصاد العالمى " انكماشا " .

و اكد التقرير ان ازمة الغذاء التى يشهدها العالم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية ستخف وطأتها شرط توقف الحرب وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الطاقة و المحروقات فى العالم ، و استشهد التقرير فى هذا الشأن بما قاله الرئيس الاوكرانى فلاديمير زيلينسكى خلال قمة السبع الاخيرة التى انعقدت فى بافاريا " انه يأمل ان تنتهى الحرب و تصمت المدافع بحلول اعياد الكريسماس القادمة إما على طاولة التفاوض او فى ميادين القتال بعد ان يزود الغرب أوكرانيا بما تحتاجه من سلاح و خلق الفرصة لها لصد روسيا " .

و اشار التقرير الى ان حالة الكساد الراهنة التى تشهدها منطقة التعامل الاوروبى باليورو و ما يتبدى من مؤشرات ضعف اداء للاقتصاد الصينى تجعل التقديرات السابقة بشأن النمو المتوقع للاقتصاد العالمى بنهاية العام 2022 بنسبة 5ر3 فى المائة " موضع شك " وهو ما فطن اليه البنك الدولى الذى قلل تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى من 1ر4 فى المائة الى 8ر2 بنهاية العام الجارى .

و اشار التقرير الى ان اقتصاد المانيا الذى يعد اقوى اقتصاد فى منطقة التعامل الاوروبى باليورو يشهد تراجعا فى مؤشرات " ثقة المستهلكين " و التى تسجل حاليا معدلات اقل مما كانت عليه ابان ذروة جائحة كورونا التى ارعبت العالم .