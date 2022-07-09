وقعت الإمارات وكندا، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وتم التوقيع افتراضيا.

وذكرت وكالة الانباء الإماراتية (وام) أنه ترأس اللجنة من جانب الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب كندا روب أوليفانت السكرتير البرلماني لوزير الخارجية.

و شهد مراسم التوقيع فهد سعيد محمد الرقباني سفير الإمارات لدى كندا ومارسي جروسمان سفيرة كندا لدى الإمارات.

وتعليقا على مذكرة التفاهم قال الرقباني: "ترتبط دولة الإمارات وكندا بعلاقات وثيقة وتعمل الدولتان منذ فترة طويلة على مواصلة التنمية الاقتصادية والتعاون السياسي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لعلاقاتهما، وسيعمل بلدانا من خلال اللجنة الإماراتية - الكندية المشتركة على تعزيز الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.. نرحب بهذه الخطوة المهمة في العلاقات الإماراتية الكندية ونتطلع إلى النتائج المثمرة لهذا التعاون".

من جهتها قالت جروسمان : "يسعدني أن أشهد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وكندا، وتعكس هذه المذكرة الشراكة الاقتصادية بين بلدينا، وتعاوننا في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، وتمكين المرأة، والسلام والأمن.. ويمثل اليوم بداية فصل جديد في علاقتنا بينما نمضي قدمًا معًا لبناء عالم أفضل وأكثر أمانًا".

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي وتطلعهما إلى عقد الجولة الأولى من اللجنة المشتركة بين دولتي الإمارات وكندا.