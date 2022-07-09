أظهر استطلاع حديث للرأي أن أغلب الأمريكيين لديهم مخاوف من إمكانية تعرضهم للتشرد بسبب "عنف الضربات المناخية"، والكوارث الطبيعية.

وأشار الاستطلاع - الذي أجراه مركز "داتا فور بروجريس" أو "البيانات من أجل التقدم" الأمريكي، ومقره في ولاية كاليفورنيا - إلى أن من بين تلك الحوادث المناخية الأعاصير أو الفيضانات أو حرائق الغابات.

وحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، التي نشرت نتائج الاستطلاع فإن 47% من الأمريكيين إما قلقون "للغاية" أو " إلى حد ما" بينما 25% لديهم مخاوف أقل و 28% لا تساورهم تلك المخاوف.

وذكر 36% أنهم أو أن شخصا يعرفونه تعرضوا للتشرد وفقدان مساكنهم جراء وقوع إحدى الكوارث الطبيعية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة تزايدت تلك الكوارث واشتدت تداعياتها لأسباب من بينها ظاهرة التغير المناخي ، كما تكرر اندلاع الأعاصير وحرائق الغابات وموجات الحر بصورة أكثر في الولايات المتحدة.

ويشعر المواطنون الأمريكيون بأن الحكومة الفيدرالية في واشنطن لا تقدم ما يكفي من تدابير الإغاثة للمواطنين المتضررين لتخفيف آثار تلك الكوارث.