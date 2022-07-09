طلبت وزارة الصحة النيبالية من منظمة الصحة العالمية جرعات لقاح لإطلاق حملة تلقيح في وادي كاتماندو لمكافحة انتشار الكوليرا.

وأوضحت صحيفة كاتماندو بوست إنه وسط تفشي وباء الكوليرا في وادي كاتماندو ، تدرس وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة تطعيم لاحتواء انتشار المرض المعدي.

وأكد المسؤولون أنه إذا لم يتم السيطرة على العدوى على الفور ، فقد تستمر لأشهر ، وقد يكون التطعيم وسيلة فعالة لمنع انتشار المرض.

وقال الدكتور تشومان لال داس ، مدير قسم علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض ، إنه تم تقديم طلب إلى المعهد الدولي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية للحصول على جرعات اللقاح فيما ابلغنا المعهد أنه لا يمكنهم توفير جرعات اللقاح ولهذا ننتظر من هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وتابع أنه تم رصد 23 حالة إصابة امس في الوادي ومنطقة ماكوانبور بينما يقدر خبراء الصحة العامة أن مسببات الأمراض القاتلة ربما تكون قد انتشرت بالفعل في عدة أماكن أخرى في العاصمة.

وتابع داس قائلا: "ستكون هناك حاجة إلى موارد ضخمة لإعطاء اللقاح الفموي للأشخاص المقيمين في الوادي".