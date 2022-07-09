صرح رئيس إدارة صناعة الفحم بوزارة الطاقة الروسية بيتر بوبيليف، بأن الهند قد تزيد وارداتها من الفحم الحراري وفحم الكوك من روسيا إلى 40 مليون طن بحلول عام 2035 إذا تم حل المشكلات اللوجستية.

وقال بوبيليف -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية إن "حجم الإمدادات إلى الهند ازداد لقد كنا نمدهم بـ7 ملايين طن فقط قبل ذلك. وتوجد مذكرة حكومية دولية بشأن فحم الكوك وهم مهتمون أيضًا بالفحم الحراري. ومع حل جميع مشكلات النقل، فإن الهند مستعدة لشراء 40 مليون طن بحلول عام 2035 ما يعني زيادة خمسة أضعاف".

ووفقًا للبيانات التي قدمتها دائرة التوزيع المركزي لمجمع طاقة الوقود الروسي، صدرت روسيا 214.37 مليون طن من الفحم في عام 2021.