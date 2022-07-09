شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الاجتماع التاسع للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، في مقر منظمة اليونسكو بباريس.

وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم الجمعة بأن الاجتماع، شهد اتخاذ العديد من القرارات ذات الصلة باتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، واعتماد المنظمات غير الحكومية كجهات استشارية للاتفاقية، ومنها 33 جمعية تنتمي للدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو.

وأضاف البيان أن دولة الكويت خرجت من اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي وعددها 24 دولة، بعد انقضاء مدة عضويتها البالغة 4 سنوات، وحلت محلها موريتانيا بالانتخابات. كما وافقت الجمعية العامة على القرار الخاص بالاحتفال بمرور 20 عاما على الاتفاقية، وذلك في عام 2023.