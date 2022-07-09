تقدم رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة "الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية" المهندس نصار العبد الجليل بأسمى التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رعاه الله، وللكويت والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي تصريح له أثنى العبد الجليل على تبرعات أهل الخير وتفاعلهم المميز مع المشروعات التي طرحتها الجمعية خلال عشر ذي الحجة، سائلاً العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.

وتابع: هذه العطاءات المباركة ليست بجديدة على أهل الكويت الذين جُبلوا على حب العمل الخيري، وإحياء مواسم الخير بالصدقة والبذل والإنفاق.

واختتم العبدالجليل تصريحه بالإشارة إلى استمرار الجمعية في تنفيذ مشاريعها المليونية الكبرى بهدف خدمة المجتمعات الفقيرة، ومساندة الفئات المحتاجة في عدة دول، عبر عطاءات أهل الخير والعطاء داعمي مسيرة العمل الخير الكويتي.