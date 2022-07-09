قد يصبح نيك كيريوس أكثر المتوجين إثارة للجدل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، عندما يتواجه الأسترالي المشاغب والمتقلب المزاج مع النجم الصربي نوفاك ديوكوڤيتش الأحد في النهائي.



بعمر السابعة والعشرين، يخوض كيريوس أول نهائي بطولة كبرى في مسيرته، فيما يأمل ديوكوڤيتش بإحراز لقبه الكبير الـ21 وتقليص الفارق مع صاحب الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال (22) المنسحب قبل نصف النهائي ضد كيريوس بسبب الاصابة.



شهدت مباريات كيريوس على مر السنين مشاحنات واعتراضات وجدلا وشتائم مع لاعبين، حكام، وسائل إعلام وجماهير، وتعرض لغرامات ثقيلة الوزن ناهزت نصف مليون دولار.



بعد بلوغه النهائي دون أن يلعب، نتيجة اصابة نادال، سألت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية ما إذا كان يمثل «اسوأ كابوس لويمبلدون».



كان كيريوس جاذبا للعناوين داخل وخارج ملاعب نادي عموم إنجلترا.



في نسخة هجومية، ضرب كيريوس 120 ارسالا ساحقا، 292 كرة فائزة، ثاني اسرع ارسال (220 كلم/ساعة)، ولم يكسر ارساله سوى ست مرات.



لكنه تعرض لغرامات مالية بلغت 14 ألف دولار أميركي، حيث بصق في اتجاه الجماهير، فيما انتقد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي خسر امامه في الدور الثالث «الجانب الشرير» لديه.



كما ان كيريوس يعاني من تشتت إضافي يتمثل في مثوله أمام محكمة أسترالية الشهر المقبل بتهمة الاعتداء.



ويجمع النهائي بين لاعبين تصادما في السابق، وفاز كيريوس بالمواجهتين الوحيدتين مع ديوكوڤيتش دون أي يخسر أي مجموعة في أكابولكو وانديان ويلز 2017.



في حال تتويجه، سيصبح ثالث لاعب غير مصنف يرفع اللقب بعد الألماني بوريس بيكر عام 1985 والكرواتي غوران إيفانيشفيتش في 2001.



أما ديوكوڤيتش، فيخوض النهائي الثامن له في ويمبلدون، يبحث عن لقبه السابع على الملاعب اللندنية الخضراء، ليعادل الأميركي بيت سامبراس ويقلص الفارق الى لقب مع الاسطورة السويسري روجيه فيدرر.