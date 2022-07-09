

أعلن فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدولي الصربي لوكا يوڤيتش من ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.



وقال فيورنتينا في بيان «يسر فيورنتينا الإعلان عن التعاقد مع لوكا يوڤيتش من ريال مدريد بعقد دائم» دون أن يحدد مدة العقد أو قيمته.



وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن فيورنتينا لم يدفع تعويضات لريال مدريد مقابل ضم يوڤيتش الذي تبقى عامان على عقده، مشيرة إلى أن النادي الملكي سيحصل على 50% من قيمة بيع مستقبلية للمهاجم الصربي.



وفشل يوڤيتش البالغ من العمر 24 عاما والذي انتقل إلى ريال مدريد صيف 2019 قادما من أينتراخت فرانكفورت، في فرض نفسه في التشكيلة الملكية، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في موسمين قبل إعارته العام الماضي إلى أينتراخت.



وخلافا لمشواره مع النادي الملكي، تألق المهاجم الصربي مع منتخب بلاده بتسجيله تسعة أهداف في 26 مباراة.