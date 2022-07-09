انتقل مدافع برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الدولي الفرنسي كليمان لانغليه إلى صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حسبما أعلن الناديان.



وكتب النادي الكاتالوني في بيان صحافي «توصل برشلونة وتوتنهام إلى اتفاق بشأن إعارة كليمان لانغليه حتى 30 يونيو 2023».



وبات لانغليه خامس لاعب يتعاقد معه توتنهام بقيادة مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد البرازيلي ريشارليسون من إيفرتون، والكرواتي إيفان بيريشيتش في صفقة انتقال حر من إنتر ميلان الإيطالي، والمالي إيف بيسوما من برايتون الإنجليزي، وحارس مرمى ساوثمبتون الإنجليزي فريزر فورستر.



وكتب توتنهام في بيان «يسعدنا أن نعلن توقيع كليمان لانغليه على عقد على سبيل الإعارة لموسم واحد من برشلونة».



وكان لانغليه (27 عاما) انضم إلى برشلونة من إشبيلية في عام 2018 مقابل 35 مليون يورو، وتوج معه بطلا للدوري عام 2019، وقد وقع أول عقد احترافي في مسيرته في عام 2013 مع نانسي الفرنسي.



وفشل لانغليه في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة برشلونة الموسم الماضي بسبب سلسلة من الأخطاء.