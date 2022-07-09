

بعد أداء مشرف وبطولي خسرت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا لقب بطولة ويمبلدون إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس بعد هزيمتها في المباراة النهائية أمام الكازاخية ايلينا ريباكينا (23 عاما) المصنفة 23 عالميا بنتيجة 6-3 و 2-6 و2-6.



وتألقت جابر (27 عاما) في المباراة أمام حشد من الجماهير في الملعب الرئيسي بويمبلدون، وقدمت لقطات رائعة، أمام ريباكينا.



وقبل هذا اللقاء وبفوزها في الدور نصف النهائي على الألمانية ماريا تاتيانا دخلت جابر التاريخ كونها أول لاعب عربي- سواء من النساء أو الرجال- يصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، كما أصبحت ثاني أفريقية تصل إلى النهائي بعد الجنوب إفريقية ساندرا رينولدز في العام 1960.



وقد زادت جوائز البطولة هذا العام حيث يحصل البطل المتوج باللقب على مليوني دولار، مقابل 1.050 مليون من نصيب الوصيف.



وبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 40.35 مليون جنيه إسترليني (47 مليون يورو)، بزيادة أكثر من 11% عن نسخة العام الماضي.