أعلن نادي يوڤنتوس الإيطالي لكرة القدم تعاقده رسميا مع الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، فيما وصل لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى تورينو تمهيدا لعودته مجددا إلى صفوف «السيدة العجوز».



ونشر يوڤنتوس عبر صفحته على تويتر بيانا جاء فيه «أنخل دي ماريا بات لاعبا من يوڤنتوس» من دون تحديد مدة العقد.



وكان الدولي الأرجنتيني خضع للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع العقد الذي سيتقاضى بموجبه 7 ملايين يورو لموسم واحد وفق ما أفادت التقارير في إيطاليا.



كما نشر «اليوڤي» في حسابه على تويتر مقطع ڤيديو للطائرة الخاصة التي كانت تقل دي ماريا تحط في تورينو، حيث كان أحد مسؤولي نادي «السيدة العجوز» في استقبال ابن الـ 34 عاما.



وأمضى دي ماريا سبعة أعوام في سان جرمان توج خلالها بكل من لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا خمس مرات، إضافة لإحرازه كلا من كأس الرابطة وكأس الأبطال المحليتين أربع مرات ووصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عام 2020.



ويبدو يوڤنتوس مصمما على استعادة لقب الدوري الإيطالي الذي تنازل عنه في الموسمين الماضيين لصالح الجارين إنتر وميلان تواليا، من خلال إجراء تعاقدات مؤثرة جدا هذا الصيف قد يكون أبرزها عودة بوغبا الذي وصل الى تورينو مساء الجمعة تمهيدا للتوقيع مع فريقه الجديد-القديم.



وسينضم لاعب مان يونايتد الإنجليزي السابق البالغ 29 عاما بعقد حر الى صفوف «البيانكونيري»، مقابل راتب سنوي مقدر بـ 8 ملايين يورو زائد 2 مليون يورو مكافآت.



ونشر بوغبا مقطع ڤيديو وهو متجه من ميامي الأميركية إلى تورينو مقر نادي السيدة العجوز، وارتدى سترة بيضاء وسوداء على غرار ألوان يوڤنتوس الذي سبق أن لعب له الدولي الفرنسي، وقال بالايطالية «الى اللقاء».