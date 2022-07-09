قال رئيس فريق طوارئ بلدية مبارك الكبير م. ناصر الهاجري، إنه بتوجيهات من مديرة عام البلدية بالإنابة م. نادية الشريدة، شن الفريق برفقة عدد من الجهات الحكومية حملات ميدانية على مناطق المحافظة لتطبيق ما جاء من تعميم 30/ 2022 لرصد المخالفات الخاصة بلائحة المحلات والإعلانات والبائع المتجول وإشغالات الطرق للحد من ظاهرة «الإعلانات العشوائية، والقصابين الجائلين، ومحاصير الأغنام في مناطق السكن الخاص، والتأكد من التزام محلات الصالونات والمعاهد الصحية بالشهادات الصحية والنظافة العامة»، مضيفا أن هناك التزاما واضحا من الأغلبية، بينما تم أخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.