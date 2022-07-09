سيغيب لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي والإنجليزي الدولي روبن لوفتوس-تشيك عن جولة تشلسي في الولايات المتحدة لأنهما لا يفيان بمعايير التطعيم ضد كوفيد المعتمدة في البلاد.



وتسمح الولايات المتحدة للزوار الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط بدخول البلاد، وفي الوقت الحالي، يسمح فقط لمواطني الولايات المتحدة بدخول البلاد إذا لم يتم تطعيمهم بالكامل.



ويغادر تشلسي السبت في جولته الأميركية استعدادا للموسم الجديد، يبدأها في لوس أنجيليس لخوض معسكر تدريبي ويتخللها خوض ثلاث مباريات ودية.



وقال النادي اللندني في بيان «لن يسافر نغولو كانتي وروبن لوفتوس-تشيك بسبب عدم تلقيهما التطعيم الكامل ضد كوفيد».



ومن المقرر أن يلعب تشلسي مع كلوب أميركا المكسيكي في لاس فيغاس في 17 يوليو، وضد تشارلوت أف سي على ملعب بنك أوف أميركا في 21 منه، قبل ان يلتقي منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في فلوريدا في 23 الحالي.