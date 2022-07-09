

استقبل مئات من مشجعي مان يونايتد الفريق الإنجليزي لدى وصوله إلى أحد مطارات بانكوك السبت لخوض مباراة ودية في مواجهة مواطنه ومنافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليڤربول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وشعر بعض مشجعي يونايتد بخيبة أمل بسبب عدم حضور النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مع يونايتد لكن وجود المدرب الجديد إريك فان تن هاغ إلى جانب لاعبين بارزين مثل لاعب الوسط برونو فرنانديز، وحارس المرمى ديڤيد دي خيا، والمهاجم ماركوس راشفورد أسعدهم.



وقال أحد الأشخاص الذي يشجع يونايتد منذ 1999 «أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لعدم حضور رونالدو، ويستمر إعجابي به رغم ذلك لأنه مثلي الأعلى».



وسيلتقي الفريقان الإنجليزيان في مباراة ودية الثلاثاء المقبل والتي ستكون أول مباراة من الخارج تستضيفها تايلند منذ تفشي جائحة كوفيد-19. ويتوقع وصول ليڤربول إلى تايلند الأحد.



وتأتي المواجهة في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد في إنجلترا والذي ينطلق في الشهر المقبل.



وبعد تايلند سيتوجه يونايتد إلى ملبورن الأسترالية بينما يتوجه ليڤربول إلى سنغافورة.