أطلع وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد اليوم السبت على أحوال البعثة الطبية الكويتية في (مكة المكرمة) والاطقم الطبية والوضع الطبي والصحي لحجاج بيت الله الحرام ونوعية الحالات التي تم رصدها بين الحجاج.



وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان ان ذلك جاء خلال زيارة قام بها الوزير السعيد للبعثة الطبية الكويتية المتواجدة في (مكة المكرمة) والتي تقوم برعاية حجاج بيت الحرام من المواطنين الكويتيين وغيرهم من مواطني الدول الاسلامية.



ونقل الوزير السعيد للبعثة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



واطمأن الوزير السعيد الى عدم وجود اي تفشي للأمراض المعدية بين الحجاج الكويتيين مثمنا لجميع افراد البعثة تفانيهم واهتمامهم بزوار بيت الله الحرام.



واعرب عن الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان على حسن استضافتهم.

وكان في استقبال الوزير السعيد رئيس البعثة الطبية الكويتية الدكتور عبدالرحمن المطيري واطباء واداريي البعثة.