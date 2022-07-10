أدى الرئيس السوري بشار الأسد امس صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بمدينة حلب (شمال سورية)، وهي أول زيارة يقوم بها الأسد إلى حلب منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأفادت وكالة (سانا) بأن الرئيس الأسد أدى الصلاة برفقة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين.

وألقى الشيخ د. محمود عكام عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف خطبة العيد، أكد فيها على معاني عيد الأضحى المبارك الذي يتضمن فرحة قبول وإدخال سرور لأنه يأتي بعد فريضة الحج وهذه المعاني السامية تعلم الإنسان مواجهة الابتلاء بالصبر والإيمان وترسخ فيه قيم التضحية في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأشار الشيخ عكام إلى أن التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل وطنهم أدت إلى انتصار حلب وأدخلت السرور إلى أبناء شعبها.

وقال الرئيس الأسد عقب انتهاء الصلاة، لأبناء حلب، خلال السنوات الماضية انقطعت عن زيارة حلب لكنني لم أنقطع عن التواصل مع أبنائها وكانوا في كل لقاء يقولون لي (حلب اشتاقت لك ونحن اشتقنا لك)، فكنت أجيب لو كانت القضية قضية شوق فقط لسكنت في حلب ولكن من واجب المسؤول أن يأتي وخاصة في مثل هذه الظروف.

وأضاف الرئيس الأسد إن «حلب دائما عبر التاريخ هي مدينة عظيمة بتاريخها وعمارتها وإبداع أهلها ووطنيتهم ولأنها كذلك كانت هدفا للحرب وكانت على اتجاه تركيز الجهود الرئيسية لجيوش الأعداء النظامية وغير النظامية ومن العملاء سواء كانوا من أبناء هذه المنطقة أو من أماكن أخرى، ولأنها عظيمة فقد قرر شعبها أن يصمد في هذه الحرب ويواجه وقرر أن ينتصر في المعركة وأن يعمر بعد هذه المعركة وأن ينتصر في معركة الإعمار».