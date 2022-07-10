أقرت شرطة مدينة نارا في غرب اليابان حيث اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بوجود أوجه قصور في الترتيبات الأمنية خلال المؤتمر الانتخابي الذي شهد اغتياله، في حين وصل موكب جثمانه إلى منزله في العاصمة طوكيو.



وتوافد المعزون على منزله وعلى المكان الذي وقع فيه الهجوم في نارا حيث قتل أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة باليابان في العصر الحديث، وذلك في واقعة عنف سياسي نادرة الحدوث، بينما كان آبي يلقي كلمة خلال مؤتمر انتخابي.



وألقت الشرطة القبض على رجل (41 عاما) فور تعرض آبي لإطلاق النار من مسافة قريبة، وقالت إن المشتبه به استخدم سلاحا ناريا بدائيا.

وقالت قوة الشرطة المحلية التي كانت مكلفة بتأمين المؤتمر الانتخابي إن الترتيبات الأمنية شابها قصور.

وقال تومواكي أونيزوكا قائد شرطة مقاطعة نارا في مؤتمر صحافي «لا يمكنني إنكار وجود أوجه قصور في الخطة الأمنية في ضوء ما آلت إليه الأمور».

وأضاف «ينتابني إحساس شديد بالمسؤولية». وأكد أن الشرطة ستحلل الخطأ الذي وقع وتطبق أي تغييرات ضرورية.



وغالبا ما يتحرك كبار الشخصيات في اليابان بمرافقة أمنية متواضعة تركز بشكل أساسي على التهديدات الجسدية المباشرة، ودون أن يكون من بينهم أفراد مدججون بالسلاح ومستعدون لهجمات بالأسلحة النارية مثل التي تقع في بلدان مثل الولايات المتحدة.



ونقل تلفزيون نيبون عن شرطة نارا قولها إن آبي كان يحظى بالحماية خلال هذه الفعالية من شرطي متخصص مسلح وعدد من أفراد الشرطة المحلية. ورفضت شرطة نارا الكشف عن عدد أفراد الشرطة المكلفين بحماية آبي.

وتمضي الانتخابات التي يتنافس فيها المرشحون على مقاعد الغرفة العليا (مجلس المستشارين) في البرلمان الياباني في موعدها المقرر الأحد.



وعاد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مسار حملته الانتخابية حيث زار دوائر إقليمية بعد العودة بشكل طارئ إلى طوكيو في أعقاب إطلاق النار.



ووضع جهاز للكشف عن المعادن في موقع يلقي فيه كيشيدا كلمة في مدينة جنوب غربي طوكيو، في إجراء أمني غير معتاد في اليابان، إلى جانب زيادة انتشار الشرطة.



وفي نارا التي تبعد نحو 450 كيلومترا جنوب غربي طوكيو اصطف حشد من الناس لوضع باقات الزهور على طاولة عليها صورة آبي.

وقالت ناتسومي نيوا، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، بعد أن وضعت مع ابنها البالغ من العمر عشر سنوات زهورا بالقرب من موقع حادثة الاغتيال عند محطة للقطارات بوسط المدينة «صدمني حدوث شيء كهذا في نارا».



وأضافت أن آبي، وهو سياسي محافظ وضع سياسة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني، ألهمها اختيار اسم ابنها ماساكوني عندما نادى للاتحاد تحت شعار «أمة جميلة». وتعني «كوني» الأمة باللغة اليابانية.



وقالت وسائل إعلام يابانية إن وقفة مسائية ستنظم يوم الاثنين على أن تقام جنازة آبي يوم الثلاثاء بحضور أصدقائه المقربين.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر بالشرطة بأن تيتسويا ياماجامي، الذي اعتقلته الشرطة عقب الهجوم مباشرة، أخبرها بأنه يعتقد أن آبي كان على صلة بجماعة دينية يلقي باللوم عليها في إصابة والدته بضائقة مالية شديدة وتفكك الأسرة. ولم تحدد الشرطة تلك الجماعة.

وذكرت وسائل إعلام أن المشتبه به أمضى شهورا في التخطيط للهجوم وأنه زار أيضا أماكن أخرى قام فيها آبي بدعاية انتخابية من بينها مدينة تبعد نحو 200 كيلومتر عن نارا.



وقال محللون إن السلاح الناري الذي استخدمه من السهل صنعه من مواد متاحة بسهولة مثل الأنابيب المعدنية والخشب، مما يدل على صعوبة القضاء على مثل هذه التهديدات حتى في بلد تعني فيه القوانين الصارمة أنه من النادر أن يشتري المواطنون أسلحة نارية أو يمتلكونها.



وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن كيشيدا زار منزل آبي في طوكيو السبت لتقديم التعازي، كما توافد مشيعون يحملون باقات الزهور ومسؤولون سياسيون انحنوا مع وصول النعش الذي يضم الجثمان.



وانهالت التعازي من جميع أنحاء العالم بعد اغتياله.

ولعب رئيس الوزراء السابق دورا رئيسيا في تشكيل المجموعة الرباعية التي تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وعبر الأعضاء الآخرون، وهي الولايات المتحدة والهند وأستراليا، عن صدمتهم إزاء الاغتيال في بيان مشترك.

وقال البيان «سنكرم ذكرى رئيس الوزراء آبي بمضاعفة عملنا من أجل منطقة سلمية ومزدهرة».



كما أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بآبي قائلا إنه عمل بجد لتحسين العلاقات بين البلدين الجارين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.