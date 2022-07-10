أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما يقضي بإقالة سفراء أوكرانيا عن العمل في كل من: الهند والتشيك وهنغاريا والنرويج.



وتم إعفاء السفير الأوكراني لدى الهند من مناصبه المتزامنة كسفير لأوكرانيا لدى جزر المالديف ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.

وأصدر الرئيس زيلينسكي مرسوما يقضي بإقالة سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندريه ميلنيك عن العمل.



في غضون ذلك، واصل الجيش الروسي قصفه المتواصل السبت لمنطقة دونيتسك في شرق اوكرانيا حيث يخطط بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء الحرب في أوكرانيا «لشن عمليات جديدة» وفقا لمسؤولين اوكرانيين.



من جانبها، طلبت الولايات المتحدة من الصين إدانة «العدوان الروسي» على أوكرانيا ووعدت بتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى كييڤ منها قاذفات صواريخ متطورة وقذائف دقيقة. وأعلنت بريطانيا أنها استقبلت المجموعة الأولى من الجنود الأوكرانيين الذين جاءوا للتدريب.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إنستغرام أن «أعين جميع الحركات والأنظمة السياسية العدوانية في العالم شاخصة الآن لترى ما تفعله روسيا بنا».



وتساءل «هل سيتمكن العالم من إحالة مجرمي الحرب الحقيقيين على القضاء؟» محذرا من خطر «مئات الهجمات الأخرى» في حال لم يحصل ذلك.



وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن قصف روسي في الشرق وعلى خاركيف ولكن لا هجوم بريا وبالتالي لا يبدو أن القوات الروسية تنفذ أي هجمات في الوقت الحالي باستثناء محاولة على دولوميتني قرب باخموت شرقا.

وأدى القصف الروسي الى سقوط قتيل وجريحين على الاقل في كريفي ريغ مسقط رأس زيلينسكي الذي تفقد المواقع الأوكرانية في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق) الجمعة.



من جانبه، اكد الجيش الروسي أنه ألحق أضرارا جسيمة بالجيش والمعدات الأوكرانية في منطقتي ميكولايف (جنوب) ودنيبروبتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إنها نفذت قصفا على منطقتي دونيتسك وخاركيف حيث أصيب ستة مدنيين، بحسب مكتب المدعي العام الأوكراني المحلي.



وتتهم السلطات الانفصالية كييڤ بقطع الغاز عن منطقة زابوريجيا (جنوب شرق).

من جهته، قال حاكم لوغانسك سيرغي غيداي إن القوات الروسية تستهدف منطقة دونيتسك من قواعدها في منطقة لوغانسك حيث «لا احتلال كاملا».



واتهم حاكما خاركيف ودونيتسك القوات الروسية بإشعال النيران في الحقول. وقال الأخير الجمعة «يحاولون تدمير المحاصيل الزراعية بكل الوسائل».



وفي الجنوب أعلنت شرطة منطقة خيرسون بدء إجراءات جنائية بعد تدمير القوات الروسية للمحاصيل.



وفي منطقة ميكولايف التي تنطلق منها محاولات لشن هجوم مضاد على خيرسون المدينة المحتلة منذ الأيام الأولى للحرب، أفاد رئيس البلدية بأن دوي انفجارات سمع ليلا وطالب السكان بالبقاء في الملاجئ.



ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك دعوة سكان المناطق التي يحتلها الجيش الروسي إلى مغادرتها بكل الوسائل الممكنة محذرة «انها ستشهد معارك طاحنة».



وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وتشمل أربع منظومات صواريخ متعددة من نوع «هيمارس» وقذائف من عيار 155 ملم، ستحسن قدرات أوكرانيا على استهداف مستودعات أسلحة وسلسلة التوريد للجيش الروسي.



وحتى الآن، قدمت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 6،9 مليارات دولار إلى كييڤ منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

كما مارست الولايات المتحدة ضغوطا دبلوماسية خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا.



وطلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من نظيره الصيني وانغ يي خلال اجتماع أن تأخذ بلاده مسافة من موسكو وتدين «العدوان» الروسي على أوكرانيا.



وفي مواجهة سيل الإدانات الغربية للغزو الروسي لاوكرانيا، غادر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع مجموعة العشرين.

من جهتها، أعلنت المملكة المتحدة وصول دفعة أولى من الجنود الأوكرانيين في إطار «برنامج تدريبي جديد طموح» يحشد 1050 جنديا بريطانيا كشف النقاب عنه في 17 يونيو الفائت في كييڤ رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.