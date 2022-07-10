تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأغرب المشاهد المتداولة للأضاحي أثناء محاولتها الفرار من بين أيدي بعض المواطنين.



وتصدّر هاشتاغ #العجول_الهربانة تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات ” تويتر” في مصر، والتي تضمن نشر لقطات كوميدية خلال فرار الأضاحي من المواطنين.



وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاغ في أول أيام عيد الأضحى، حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو لهروب عدد من عجول الأضحية، قبل نحرها في أول أيام العيد.



وتداول رواد موقع التواصل مقاطع فيديو لأحد العجول وهو يحاول الهروب من صاحبه، مؤديًا بعض الحركات، في حين ظهر عجل آخر يهرب من صاحبه ويدخل كوافير رجالي، وثالث هرب من صاحبه قفزًا في الترعة.