مصطفى صالح

علمت «الأنباء» أن تكلفة المواد الغذائية الخفيفة والمستلزمات الشخصية لأفراد أسطول شركة ناقلات النفط في الموانئ الإماراتية تصل إلى 4.899 ملايين درهم.

وتفصيليا، طرحت مؤسسة البترول المناقصة الخاصة بتوريد المواد الغذائية الخفيفة والمستلزمات الشخصية لأفراد الأسطول بشركة ناقلات النفط الكويتية في الموانئ الإماراتية على 4 شركات إلا أن شركة واحدة فقط تقدمت بعطاء قيمته 4.899 ملايين درهم، وأن شركة أخرى اعتذرت عن المشاركة في المناقصة، بينما لم تشتر شركتان وثائق المناقصة.

وبعدما تقدمت الشركة الوحيدة بعطائها ظهر عند تحويل قيمة العطاء إلى الدينار الكويتي أن قيمته أعلى من القيمة التقديرية للمناقصة.