الاقتصاد هو عبارة عن نظام مترابط ينطوي على العمالة من البشر والتبادل التجاري والاستهلاك؛ فالأفراد يتبادلون السلع والخدمات مع بعضهم البعض لتحسين مستويات معيشتهم، وتتحسن مستويات معيشة الأفراد عندما تزداد إنتاجيتهم.

وتزداد الإنتاجية بفضل التخصص والابتكار التكنولوجي، وتكمن الطريقة الوحيدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في زيادة الإنتاجية.

كيف يتشكل الاقتصاد؟

- يتشكل الاقتصاد عندما يستغل مجموعة من الأشخاص من مهاراتهم واهتماماتهم وخبراتهم، ويتبادلونها مع الآخرين طواعية من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

- يحصل الأشخاص على رواتب بناءً على تقدير الآخرين للقيمة التي يقدمونها عبر إنتاجيتهم، ويميل الناس عادة إلى التخصص في المجالات الأكثر قيمة.

- بعد أن يحصل الأشخاص على المقابل المادي لإنتاجيتهم والمتمثل في الأموال، يقومون بمبادلة الأموال بالسلع والخدمات، ويُشار إلى إجمالي الجهود الإنتاجية بكلمة الاقتصاد.

كيف ينمو الاقتصاد؟

- يكون العامل أكثر إنتاجية (ويستحق أجرًا أكبر) عندما يتمكن من تحويل الموارد بكفاءة أكبر إلى سلع وخدمات ذات قيمة.

- والمقصود بالعامل هنا أي شخص في أي مجال، سواء كان مزارعًا يقوم بتحسين غلة المحاصيل، أو لاعب كرة قدم يساهم في زيادة مبيعات تذاكر المباريات.

- ومن ثم يمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه الوضع الذي يقوم فيه مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بإنتاج سلع وخدمات بكفاءة أكبر.

- لذلك يهتم الاقتصاديون جداً بالإنتاجية والكفاءة، خاصة أن هناك طرقاً محدودة لزيادة الإنتاجية، وأبرزها امتلاك أدوات ومعدات أفضل- والتي يُسميها الاقتصاديون سلعاً رأسمالية.

- فالمزارع الذي يمتلك جراراً يكون أكثر إنتاجية من المزارع الذي يستخدم مجرفة صغيرة.

- ويستغرق تطوير وإنتاج السلع الرأسمالية وقتاً طويلاً، ويتطلب توافر المدخرات والاستثمارات، وتزداد المدخرات والاستثمارات عندما يتأخر الاستهلاك الحالي لصالح الاستهلاك المستقبلي.

- ويمكن أن يحدث ذلك عبر الفوائد التي يوفرها القطاع المصرفي على الودائع.

- هناك طريقة أخرى يمكن أن تزداد بها الإنتاجية والتي تكمن في التخصص، بمعنى أن يحسن العمال مهاراتهم وسلعهم الرأسمالية، عبر التعليم، والتدريب، والممارسة، والتقنيات الجديدة.

- عندما يفهم البشر كيفية استخدام الأدوات، سينتجون المزيد من السلع والخدمات، وحينها سينمو الاقتصاد، مما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة.